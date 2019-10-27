شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والان مع التفاصيل
يواجه نادي الهلال نظيره النصر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود.
موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة
تقام مباراة الهلال والنصر اليوم الأحد، في تمام الساعة 07:55 بتوقيت السعودية، 06:55 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة Ksa sports HD 1.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 11 نقطة.
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