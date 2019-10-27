شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة مرعبة تنتظر سولشاير غداً أمام نوريتش سيتي والان مع التفاصيل

سيكون نادي مانشستر يونايتد مدعواً لمواجهة مضيفه نوريتش سيتي مساء اليوم في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بملعب كارو رود.

وينشط بين صفوف نوريتش لاعب الوسط النرويجي ذو الأصول الغانية "أليكسندر تيتي".

ويمتلك مدرب مانشستر يونايتد ومواطن تيتي "أولي جونار سولشاير" ذكرى سيئة أمام تيتي تعود لعام 2014 حين كان سولشاير يشرف على تدريب فريق "كارديف سيتي".

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وقاد نجم نوريتش صاحب الـ 33 عاماً فريقه لهزيمة كارديف برباعية مقابل هدفين، حيث تسببت هذه الهزيمة في إقالة سولشاير من منصبه.

كما يمتلك اللاعب حظاً جيداً في مبارياته ضد مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفاً شهيراً في اليونايتد ساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1 بملع أولد ترافورد أثناء تولي الهولندي لويس فان جال تدريب اليونايتد.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نوريتش المركز التاسع عشر وقبل الآخير برصيد 7 نقاط قبل مواجهتهما مساء اليوم.