الامارات | طاقم تحكيم إسباني يقود قمة الهلال والنصر اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إسباني يقود قمة الهلال والنصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول من أمس، عن تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الهلال والنصر في المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تقام اليوم.

وذكر الاتحاد السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طاقم إسباني بقيادة الحكم الدولي، تشافي استرادا، يقود مباراة الهلال والنصر، يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إثر تفوقه على السد القطري 6 - ‏5 في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي، حيث سيواجه فريق أوروا ريد دايموندز الياباني.

على الجانب الآخر، يسعى النصر للعودة إلى المربع الذهبي للدوري السعودي، خصوصاً أنه يحتل المركز السادس، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الهلال.