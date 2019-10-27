الامارات | مطار الشارقة راعياً لفريق «الملك» لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة راعياً لفريق «الملك» لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مطار الشارقة، أمس، عن رعايته لفريق كرة اليد بنادي الشارقة، خلال الموسم الجاري (2019-2020)، وذلك في إطار سعي هيئة مطار الشارقة الدولي لدعم الأنشطة والأحداث والفعاليات والمؤسسات الرياضية في الإمارة. واستقبل مطار الشارقة لاعبي الفريق في صالة كبار الزوار بالمطار، أثناء توجههم إلى مملكة البحرين، تجهيزاً للاستحقاقات القادمة.

حضر احتفالية إعلان الرعاية، علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس الألعاب الجماعية، وإبراهيم الجروان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس شركة الاستثمار.

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وقال علي سالم المدفع، في تصريحات صحافية: «نتطلع، من خلال، هذه الرعاية إلى دعم المواهب الرياضية، لتحقيق إنجازات عالمية، وفقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وكان فريق الشارقة قد فاز ببطولة دوري اليد الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي، والثالثة عشرة في تاريخه، ونجح في تحقيق إنجازه القاري الأول بحصده برونزية بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري، التي أقيمت في الكويت الموسم الماضي.