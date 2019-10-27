الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ضيافة بولندا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ضيافة بولندا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار، اليوم، على المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين، عندما تستضيف بولندا الجولة العاشرة والثامنة والأخيرة أوروبياً، في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، قبل انتقالها للجولتين الأخيرتين بالمغرب والسعودية، نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتشهد المحطة البولندية الجديدة مشاركة 13 خيلاً، تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا، للتنافس في لقب السباق الذي يقام لمسافة 2400 متر ضمن فئة «ليستد»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو، كما تعد الجولة البولندية إحدى ثمار الخطط التطويرية للجنة العليا المنظمة المشرفة على تنظيم الكأس الغالية التي تحرص على زيادة عدد الجولات والانفتاح لدعم الدول التي تملك قاعدة إنتاج ورعاية للخيل العربي، وتعمل على دعم الملاك والمربين.

وتلتقي في القمة البولندية نخبة الخيول العربية، في تحدي وصراع الأفضل والأقوى والأسرع على لقب أغلى الكؤوس. وسجلت جولات الكأس في تسع محطات ماضية إنجازات كبيرة، تمثلت بحضور جماهيري كبير بلغ 175 ألف متفرج من أرضية المضامير العريقة، قبل الختام بثلاث محطات.