الامارات | نادي بني ياس يطالب بتحكيم أجنبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي بني ياس يطالب بتحكيم أجنبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أمس، بياناً شديد اللهجة ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة، بسبب ما اعتبرته ظلماً وقع على الفريق في مباراتين متتاليتين أمام شباب الأهلي وخورفكان على التوالي، وطالب النادي بضرورة الاستعانة بحكام أجانب، حتى لا يضيع مجهود الفرق بسبب الأخطاء التحكيمية.

وجاء في البيان الصحافي للنادي: «يا أهل الخير فاض بنا الكيل من التحكيم، وما يحدث فيه، فاض بنا الكيل من الظلم البيّن الواضح للجميع، بني ياس خسر خمس نقاط في مباراتين متتاليتين أمام شباب الأهلي وخورفكان دون أي إحساس بالمسؤولية أو حتى الشعور بالخجل من الخطأ».

وزاد النادي: «نحن في بني ياس اعتقدنا أن الأمور ستسير إلى الأفضل بعد أداء سيئ من التحكيم، وظلم بيّن لفريقنا في مباراة شباب الأهلي، ومن قبله في مباراة الوحدة، وفي لقاء خورفكان تغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء لمصلحتنا بعد لمس مدافع خورفكان الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، رغم أن التعديلات الجديدة تقول إن أي لمس للكرة باليد داخل منطقة الجزاء يتم احتسابه دون تردد، سواء كان اللمس متعمداً أم لا.

وطالب النادي في البيان بالاستعانة بالتحكيم الأجنبي، وقال: «نعم نريد حكاماً أجانب، ولا نرى عيباً في ذلك». وتابع: «يا أهل الحكمة والاختيار أعتقد أنه لا دخل بالوطنية في هذا الشأن إطلاقاً، إنها رياضة لا شيء غير ذلك».

وقال من جانبه، مدرب الفريق، الألماني شايفر، إنهم سيظلون أقوياء على الرغم من التعادل 1-1 أمام خورفكان، بعد تدخل تقنية «الفار» وإلغاء هدف لمصلحة فريقه سجله الإسباني كوندي في الدقيقة 65 بداعي التسلل، وبعد العودة إلى «الفار»، معرباً عن أمله في أن يتم تصحيح منظومة عمل «الفار» حتى يحصل كل فريق على حقه كاملاً. وتابع في المؤتمر الصحافي: إذ كان إلغاء الهدف صحيحاً بعد العودة إلى الفيديو، فلماذا لم يتدخل «الفار» في مباراتنا مع شباب الأهلي والوحدة عندما كان لنا مثل هذا الحق؟! وقال المدرب إن افتقاد بعض لاعبيه للخبرة، تسبب في إهدار نقاط مهمة، وإنه مع مزيد من المباريات سيتغير الوضع للأفضل.

غوران: النقطة من ملعب بني ياس مكسب

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قال مدرب خورفكان، الصربي غوران، إنه راض بالنقطة أمام بني ياس، وتابع في تصريحات صحافية: الحصول على نقطة من ملعب بني ياس مكسب حقيقي.

وتابع: كنا عمليين بشكل أكبر، فقد تركنا لهم الاستحواذ على الكرة، وقدمنا المطلوب منا، وحصلنا على نقطة، وهي مكسب بالنسبة لنا».

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نقاط يقول بني ياس إنه فقدها بسبب الأخطاء التحكيمية أمام شباب الأهلي وخورفكان.

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هي الدقيقة التي شهدت إلغاء الحكم هدفاً لبني ياس بداعي التسلل أمام خورفكان بعد العودة إلى «الفار».