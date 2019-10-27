الامارات | لابا كودجو.. «جيان جديد» في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو.. «جيان جديد» في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، الوحيد الذي يسجل أهدافاً في كل الجولات الخمس التي أقيمت في دوري الخليج العربي حتى الآن، بعد وصوله لشباك الفجيرة مساء أول من أمس، ليصبح بذلك على بعد مباراة واحدة لمعادلة انطلاقة لاعب العين السابق، الأرجنتيني خوسيه ساند، الذي سجل في ست جولات متتالية، بينما يحتفظ الأسطورة الغانية أسامواه جيان بالرقم التاريخي بتسجيله في 13 جولة متتالية.

ووضع المهاجم التوغولي بصمته منذ الجولة الأولى، وبات يبشر أنصار النادي بظهور جيان جديد في الفريق. وافتتح أهدافه بالدوري في الجولة الأولى أمام كلباء، ثم في الوصل، وواصل أهدافه في شباك الشارقة في الجولة الثالثة، كما سجل في شباك حتا في الرابعة، قبل أن يسحب البساط في الجولة الخامسة حين سجل «سوبر هاتريك» في شباك الفجيرة، ليعتلي صدارة الهدافين بثمانية أهداف.

Advertisements

وقال عنه مدربه في العين، الكرواتي ليكو، في تصريحات صحافية: يمتلك مؤهلات تساعد الفريق على تخطي أصعب المواقف، وهو أحد أبرز المهاجمين في النسخة الحالية من الدوري.

وأضاف: «عندما تكون متأخراً بهدف نظيف خارج ملعبك، وتحول النتيجة إلى فوز بسبعة أهداف، فالمؤكد أنك تستحق الثناء، في المباراة استطاع المهاجم لابا كودجو أن ينجح في تسجيل أربعة أهداف، ولا ننسى بندر الأحبابي صنع مثلها، وهو الأمر الذي يؤكد ترجمة اللاعبين للحصص التدريبية، وهو ما يسعدني».

يذكر أن ساند كان أحد أيقونات الفريق، إذ استطاع في موسم 2010، أن يسجل 10 أهداف كاملة في ست مباريات فقط. بينما في المقابل يبقى الأسطورة الغانية أسامواه جيان الأبرز على الإطلاق، بعد أن نجح في موسم 2013 الاحتفاظ بذاكرته التهديفية في 13 مباراة متتالية، ليسجل 21 هدفاً. ولدى لابا كودجو حالياً الفرصة للسير على طريق جيان، خصوصاً في ظل تألقه في المباريات التي خاضها مع «الزعيم» حتى الآن.