الامارات | تألق «الحبتور» و«الذئاب» في افتتاح موسم «البولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق «الحبتور» و«الذئاب» في افتتاح موسم «البولو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد افتتاح موسم البولو الجديد فوزين مثيرين لفريقي «الحبتور» و«الذئاب»، ضمن كأس «الهالوين». ووسط حضور جماهيري، قاد محمد الحبتور، «الحبتور» إلى فوز كبير بثمانية أهداف، مقابل خمسة على منافسه فريق «أيه.أم.هسكيث» في اليوم الافتتاحي لبطولة الهالوين، التي أقيمت أول من أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي، كما خطف فريق «ذئاب دبي» الفوز من فريق غرين غريتس بستة أهداف مقابل خمسة. يذكر أن البطولة تحظى بمشاركة خمسة فرق، وتستمر حتى الأول من شهر نوفمبر المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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