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الامارات | البدري يعلن قائمة المحترفين في منتخب مصر

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القاهرة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حسام البدري، مساء أول من أمس، قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمعسكر الفراعنة المقبل، لخوض مباراتَي كينيا وجزر القمر، يومي 14 و18 نوفمبر، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقررة إقامتها في الكاميرون.

وضمت القائمة ستة لاعبين، هم أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد صلاح ( الإنجليزي)، ومحمد النني (بشكتاش التركي)، وأحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)، ومحمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا الإنجليزي)، ومحمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

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وأرسل، أمس، مدير المنتخب الوطني المصري، محمد بركات، الاستدعاء الرسمي للأندية من أجل السماح لللاعبين المحترفين بالالتحاق بمنتخب مصر، طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل، قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة كينيا.

القائمة تضم أحمد حجازي ومحمد صلاح والنني و كوكا وتريزيغيه وكهربا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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