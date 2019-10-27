الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع المدرب البرازيلي سيرجيو

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع المدرب البرازيلي سيرجيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أكتوبر 2019

تعاقد نادي دبا الفجيرة مع المدرب البرازيلي سيرجيو الكسندر، ليقود الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى، بدلاً من المدرب المواطن محمد عبيد الخديم، الذي تم الاستغناء عنه بعد نحو ستة أشهر من قيادته الفنية للفريق في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، والدور التمهيدي الجاري لكأس رئيس الدولة.

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وجرت مراسيم التعاقد مع المدرب سيرجيو بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة سعيد راشد الخطيبي، وعدد من المسؤولين.

وتأتي الاستعانة بالمدرب سيرجيو استعداداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى، والتي يطمح من خلالها الفريق إلى خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الأضواء.

وسبق للمدرب سيرجيو أن عمل مدرباً للكثير من الأندية الإماراتية، مثل دبا الحصن والفجيرة والعربي والعروبة والشعب.