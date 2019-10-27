شكرا لقرائتكم رامى ربيعة : الإصابات حرمتنى من بطولات كتير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رامى ربيعة نجم النادى الأهلى أنه سىء الحظ فى قصة الإصابات والتى حرمته من عدد كبير من البطولات كان مرشحا للمشاركة فيها سواء مع الأهلى أو المنتخبات الوطنية.

وقال ربيعة فى تصريحات لقناة أون سبورت، أنه كان يحلم بالمشاركة فى كأس العالم بروسيا مع المنتخب، وكذلك بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر لكن مشيئة الله حرمته من تمثيل المنتخب بسبب الإصابة.

وتابع ربيعة ان سوء الحظ يطارده منذ كان لاعبا مع منتخب الشباب، وكذلك مع المنتخب الأولمبى والمنتخب الأول.

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وكشف ربيعة عن جاهزيته التامة للمشاركة بعد غيابه فترة طويلة على خلفية الإصابة التىى تعرض لها أمام نادى أطلع بره فى الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.