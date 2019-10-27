شكرا لقرائتكم رامى ربيعة: انا محظوظ بوجود البدرى فى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رامي ربيعة نجم النادي الأهلي أنه محظوظ بسبب وجود البدري فى المنتخب وتزامن ذلك مع عودته التامة من الإصابة التي لحقت به من قبل وابعدته عن المشاركة فترة طويلة.

وقال ربيعة في تصريحات لقناة أون سبورت، أن البدري كان له مواقف سابقة معه وكلها ايجابية تنم عن قناعة البدرى بقدراته الفنية مما يسهل مسألة عودته لصفوف الفراعنة من جديد بعد غيابه عن أهم حدثين للمنتخب وهما كاس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

ونصح ربيعة زميله في الأهلي محمد محمود بضرورة الاجتهاد للعودة سريعا لصفوف الفريق والمنتخب قائلا :"اللاعب لما بيتصاب بيدخل تحدى بينه وبين نفسه من أجل العودة والمشاركة سريعا وأعتقد أن محمد محمود يملك هذه العزيمة".