شكرا لقرائتكم رامى ربيعة : الخطيب قاللى " ارمى كلام الناس ورا ضهرك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف رامى ربيعة نجم النادى الأهلى أنه استمع لـ محمود الخطيب رئيس النادى خلال الفترة التى قضاها فى ألمانيا اثناء خضوعه لمرحلة العلاج من الإصابة التى لحقت به.
وقال ربيعة فى تصريحات لقناة أون سبورت، الخطيب قاللى :" أنا كنت بتعرض لإصابات طويلة زيك وكنت بتغلب عليها بالاجتهاد والرغبة فى العودة وتجاهل كلام الناس، أرمى كلام الناس ورا ضهرك هترجع بسرعة".
وأكد ربيعة أن حديث الخطيب معه كان له مفعول السحر قائلا :" الخطيب يملك كاريزما وخبرة وذكاء كبير فى التعامل مع هذه المواقف، هو رجل يملك ثقافة ووعى كبيرين ويعرف متى يتكلم وماذا يقول فى جميع المواقف وأنا أتعلم منه الكثير كلما تحدثنا سويا".
وأثنى ربيعة على تعامل الأهلى مع ملف الإصابات واللاعبون المصابون موضحا أن هناك قدر كبير من الاحترافية فى مثل هذه الأمور.
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