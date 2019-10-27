شكرا لقرائتكم رامى ربيعة : "الناس اللى بتتكلم عن إصابتي المتكررة مش فاهمة حاجة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى رامى ربيعة نجم النادى الأهلى استيائه من الشائعات التى يطلقها بعض المشجعين عن طبيعة اصاباته الطويلة مع الفريق وغيابه لفترات طويلة عن المشاركة.
وقال ربيعة فى تصريحات لقناة أون سبورت :" برمى كلام الناس ورا ضهرى، معظم من يتحدث عن طبيعة اصابتى لا يفهمون شيئا ويهاجموني من أجل الهجوم فقط، لآن مفيش حاجة اسمها اصابة متكررة".
وتابع ربيعة أنه لم يتعرض لإصابتين فى نفس المكان منذ انضمامه للأهلى، ولم تتكرر لديه اصابة قديمة، كما يدعى البعض مؤكدا أنه لا يعانى من مشاكل عضلية.
وكشف ربيعة عن جاهزيته التامة للمشاركة بعد غيابه فترة طويلة على خلفية الإصابة التىى تعرض لها أمام نادى أطلع بره فى الدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.
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