شكرا لقرائتكم الزمالك يفتتح معسكر أكتوبر بودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" على خوض مباراة ودية واحدة خلال معسكر السادس من أكتوبر والذي يمتد لأربعة أيام.

ويعود الزمالك لتدريباته الجماعية صباح الخميس بملعب النادي بميت عقبة، على أن يبدأ معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر عصر اليوم نفسه ويمتد لأربعة أيام يتخلله مباراة ودية واحدة أمام أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

ويستعد الزمالك، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وخوض منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.