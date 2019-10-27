اخبار الرياضه

الزمالك يفتتح معسكر أكتوبر بودية...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزمالك يفتتح معسكر أكتوبر بودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" على خوض مباراة ودية واحدة خلال معسكر السادس من أكتوبر والذي يمتد لأربعة أيام.

 

ويعود الزمالك لتدريباته الجماعية صباح الخميس بملعب النادي بميت عقبة، على أن يبدأ معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر عصر اليوم نفسه ويمتد لأربعة أيام يتخلله مباراة ودية واحدة أمام أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

 

ويستعد الزمالك، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وخوض منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفتتح معسكر أكتوبر بودية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا