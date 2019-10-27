شكرا لقرائتكم الزمالك يفتتح معسكر أكتوبر بودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الزمالك، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وخوض منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفتتح معسكر أكتوبر بودية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.