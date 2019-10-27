شكرا لقرائتكم مصر تتصدر جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر منتخب مصر للكاراتية جدول ترتيب بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب والمقامة حاليًّا في تشيلى قبل يوم واحد من نهايتها . وجاء منتخب مصر في صدارة جدول الترتيب برصيد 15 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضة ، بالاضافة إلى 7 ميداليات برونزية . وفاز طه طارق لاعب منتخب الكاراتيه بذهبية وزن فوق 84 كجم فى بطولة العالم للكاراتيه للشباب تحت 21 سنة التى تقام بتشيلى بعد فوزه على بطل فرنسا فى النهائى. Advertisements كما توج يوسف بدوي بالميدالية البرونزية فى وزن تحت 84 كجم فى منافسات البطولة ، عبد الله هشام وعبد الله ممدوح ومؤمن محمد قد توجهوا بالميداليات البرونزية بينما توجت ياسمين الجويلى بالذهبية.

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