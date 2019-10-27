الكاتالوني إسترادا.. يقود ديربي الرياض بعد فوزه بجائزة أفضل حكم إسباني

يقود الإسباني تشافيير إسترادا فيرنانديز، ديربي الرياض في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهو من مواليد مدينة لييدا بإقليم كتالونيا الإسبانية.

وبدأ فيرنانديز مسيرته التحكيمية في عام 1996، لكنه استمر حكماً في الدرجات الدنيا حتى عام 2007، ليتم اختياره لاحقاً حكماً للدرجة الثانية الإسبانية حتى 2009، وفي أغسطس من العام نفسه قاد الحكم الكتالوني أول مباراة له في الدوري الإسباني للدرجة الأولى بين مايوركا وخيريز.

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وأدار إسترادا فيرنانديز 203 مباريات في الدوري الإسباني بالإضافة لـ12 مباراة في الدوري الأوروبي، كان آخرها بين بارتيزان بلغراد الصربي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وقاد مبارتين في كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما في 2015.

وحصل إسترادا على الشارة الدولية في عام 2013، ليكون حكما بعدها بعام ليدير ذهاب كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وطوال مسيرته، قاد إسترادا فيرنانديز 330 مباراة، أشهر فيها 1768 بطاقة صفراء و90 بطاقة حمراء، منها 59 بعد إشهاره مرتين للبطاقة الصفراء، و31 حمراء بشكل مباشر كما علن في 86 مناسبة عن ركلة جزاء.

ويعد إسترادا من الحكام الذين يحللون كل صغيرة وكبيرة، كما كشف بأنه يحلل قبل المباراة أسلوب الفرق لمعرفة أكثر عن كل لاعب، وقد سبق اختياره في العديد من المناسبات كأفضل حكم كتالوني، واختارته اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا في الموسم الماضي كأفضل حكم بالليغا في تصويت شارك فيه حكام الدوري الإسباني.