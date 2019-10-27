خبير دولي يكشف: «كارثة» وراء إصابة لاعب الأهلي

الموجز

أعرب الخبير الدولي في إصابة الملاعب ورئيس الجهاز الطبي الأسبق بالنادي الأهلي السعودي، رفيق رضوان، عن انزعاجه الشديد من إصابة اللاعب الشاب محمد محمود لاعب خط وسط الفريق الأول بالنادي الاهلي.

واعتبر رفيق رضوان، في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد" اليوم السبت، أن ما حدث يعد "كارثة"، موضحًا أن الإصابة في القدم الثانية، للاعب قد تعرقل عودته السريعة لمستواه المعهود، لكن يوجد العديد من لاعبي كرة القدم، قدموا مستويات قوية رغم إصابتهم في القدمين، بالرباط الصليبي.

وأوضح رضوان أن إصابة اللاعب حدثت دون التحام مع أي من زملائه، وهو ما يؤكد عدم وجود تحكم حول مفصل الركبة، ويضع علامة استفهام قوية علي تكرار نفس الإصابة، رغم عودة اللاعب من فترة تدريب.

وأشار إلى ضرورة خضوع اللاعب لقياسات دقيقة للتعرف علي مواضع الضعف التي تعرض الرباط الصليبي للإصابة والتأكد من سلامة اللاعب قبل العودة لممارسة الرياضة و من أهم هذه القياسات تقييم شامل لقوام اللاعب و التحليل الحركي ثلاثي الأبعاد لمختلف مهارات كرة القدم التي يكون فيها الارتكاز علي رجل واحدة و قياس التوازن و الثبات و التوافق العصبي العضلي و قياس الايزوكيناتيك لعضلات الساقين و قياس القدم الديناميكي .

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وأضاف رضوان أنه قد يتواجد خلل في الجسم هو ما يزيد وزن الجسم والتحميل على الرباط الصليبي، فيؤدي للقطع أو الإصابة.

وشدد رضوان على ضرورة إجراء قياسات بدنية دقيقة للاعب، للوقوف على تفاصيل اكثر تجيب عن سبب تكرار الإصابة، مرشحًا أن يكون سبب إصابة محمد محمود الأولي أو الثانية هو وجود خلل جسماني، ووجود نقاط ضعف سواء في منطقة الحوض أو في منطقة القدم عمومًا، أو التحكم والاتزان الجسدي والتوازن العضلي للاعب.

وأشار إلى أنه يوجد نسبة ١٨% لتكرار إصابة الرباط الصليبي، في القدم الثانية، موضحًا أن حالة محمد محمود هي من الحالات النادرة، محملًا الإدارة الطبية المختصة بتأهيل اللاعب، مسؤولية تكرار الإصابة، حيث إنه كان من المفترض إجراء فحوصات طبية دقيقة علي معدلات القدم السليمة والمصابة ومقارنتها ببعض، لكن هذا لم يحدث للأسف الشديد.

وأضاف رضوان أنه يعرض تقديم المساعدة أو أي استشارة طبية، والمساهمة في علاج لاعب الأهلي الشاب.