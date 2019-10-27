تركي الشيخ ينقلب على ’’مرتضى منصور‘‘.. ويغازل الأهلي.. ويرد على الهاشتاج المسيء للخطيب.. وشوبير: ’’خلص الكلام‘‘

كتب: ضياء السقا

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألمريا الإسباني، جدلا كبيرا في الشارع الرياضي، بعدما أعلن عن مبادرة صلح مع جماهير الأهلي، ومجلس إدارته.

في البداية وجه تركي عبر حسابه بالفيس بوك، رسالة، قائلا: "لا احد يزايد علي ولا احد يقحمني في صراعته او يصفي حساباته بأسمي ... اختلفت معهم واتشتمت امي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيراً ... لكن سامحت ل اننا بشر نخطئ ونصيب ... وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء ... هاذي اخلاق العرب وهاكذا تربينا ... وانا اعلن من الان اني داعم للكيان ولن اسمح بستخدام اسمي في الاساءه له !! او التقليل منه!! وبابي مفتوح ل اي دعم يحتاجه الكيان ... اتمنى ان تفهم الرساله جيداً ... السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره".

تركي الشيخ ينقلب على ’’مرتضى منصور‘‘

وأوضحت رسالة آل الشيخ تدهور علاقته برئيس الزمالك، الذي دخل في صراعات مؤخرا مع مجلس الأهلي، وحاول اقحامه في خلافاته، وهو ما يرفضه المستشار السعودي.

وسبق لتركي أن أعلن رفضه لإساءة رئيس الزمالك للخطيب.

والغريب أن علاقة تركي الموسم الماضي كانت قوية جدا مع مرتضى منصور، ومقطوعه مع الخطيب ومجلس وجماهير الأهلي.

تركي يغازل الأهلي

بعد ذلك عاد تركي ليؤكد حبه للأهلي قائلا: "كيف اعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم و لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي و الآن و قد اتضح للجميع كل شيء لذلك أعلن و بنية خالصة مسامحة الجميع و العودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

وفي رسالة تحذير جديدة قال مالك ألمريا :"أحذر جماهير الأهلي الذي أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان الأهلي العظيم".

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وتابع :"احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا، وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".

وأكمل :"أعود إلى الأهلي مسامحًا للجميع، ومشجعًا ومحبًا وداعمًا له وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره".

وأنهى :"تذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، واللي يلعب معانا يستحمل".

تركي يرد على الهاشتاج المسيء للخطيب

وأخيرا نشر آل الشيخ، عبر صفحته، منشوراً ردًا على هاشتاج مسيء لمحمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي، على موقع "تويتر"، قائلاً :"الأهلي لا يركع لأحد، ولن يركع لأحد".

شوبير: ’’خلص الكلام‘‘

من جانبه، عبر الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي الأسبق، عن سعادته بعودة الود من جديد بين تركي آل الشيخ، ومجلس ادارة النادي الأهلي، وذلك بعد الرسالة التي نشرها المستشار السعودي وأكد خلالها على انتهاء الخلاف مع القلعة الحمراء واستعداده لدعم الفريق من جديد.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كده خلص الكلام.. أهلا بالفرسان".