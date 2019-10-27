أتلتيكو مدريد يعود للانتصارات ويتقاسم الصدارة مع برشلونة









اسماء السيد - أنهى أتليتيكو مدريد سلسلة من ثلاث مباريات دون انتصار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو، ليتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر.

ووضع ساؤول نيجيز أتليتيكو المبتلى بالإصابات في المقدمة في الدقيقة 28 بينما ضاعف ألفارو موراتا النتيجة عندما تابع تمريرة عرضية ليحول الكرة في المرمى من مدى قريب في الدقيقة 64 ليقود الفريق إلى انتصاره الأول على أرضه في أربع مباريات بالدوري.

ورفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة من عشر مباريات متساويا مع برشلونة حامل اللقب والمتصدر الذي خاض تسع مباريات بعد تأجيل مباراة قمة أمام ريال مدريد إلى ديسمبر كانون الأول المقبل بسبب مخاوف أمنية.

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وغاب عن أصحاب الأرض جواو فيلكس صاحب الرقم القياسي لتعاقدات النادي مقابل 126 مليون يورو (139.58 دولار) بسبب إصابة في الكاحل والمدافعين الأساسيين وخوسيه خيمينيز وستيفان سافيتش بينما ترك المدرب دييجو سيميوني المهاجم دييجو كوستا بين البدلاء ودفع بأنخيل كوريا من البداية.

وخاض الأرجنتيني كوريا القليل من المباريات مع الفريق هذا الموسم حيث شارك للمرة الثانية من البداية في الدوري لكنه لعب دورا حاسما في الانتصار بصنعه الهدفين.

ملخص مباراة أتليتيكو مدريد وأتليتيك بيلباو: