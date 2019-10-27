تعرف على سبب غياب أحمد حمدي عن منتخب مصر الأوليمبي

لم شارك أحمد حمدى اليوم في تدريب منتخب مصر الأوليمبي، والذي تم إقامته باستاد القاهرة، وكان قد غاب عن مران الأمس بسبب إصابة بحالة تسمم، بعد تناول وجبة فاسدة.

فيما يستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بقيادة شوقى غريب، والمقرر لها الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، حيث وقع الاختيار على 27 لاعباً سيتم اختيار منهم 21 لاعباً للمشاركة في البطولة، وهم:

حراسة المرمي: عمر صلاح، ومحمد صبحي، وعمر رضوان، ومصطفي شوبير.

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خط الوسط: غنام محمد وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد حمدى وناصر ماهر.

خط الدفاع: أسامه جلال وأحمد ايمن ومحمد صادق ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمود مرعي ومحمد عبد السلام وأحمد أبوالفتوح وكريم العراقي.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر، ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي وإمام عاشور، ومصطفي محمد، وصلاح محسن، و احمد ياسر ريان و ناصر منسي، ومحمد محمود الذي تم استبعاده للإصابة