الزمالك يفضل دخول معسكر في مدينة 6 أكتوبر خلال فترة التوقف

كشف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الدخول في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، كما قد أتفق المدير الفني للزمالك مع مسؤولي الفريق الابيض على الدخول في معسكر داخلي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقد جاء هذا القرار عقب رفض النادي فكرة خوض معسكر خارجي خلال الفترة المقبلة بسبب النقص العددي في صفوف الفريق لغياب الدوليين، ويشار إلى أن الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة مدة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي مساء الخميس الماضي بهدف نظيف في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، من المنتظر أن يحدد ميتشو خلال الساعات القليلة موعد انطلاق المعسكر.