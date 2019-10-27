شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة القسم الثاني لكرة الصالات الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام في الواحدة ظهر الخميس المقبل بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم قرعة القسم الثاني للدوري المصري لكرة الصالات تحت إشراف سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المشرف علي كرة الصالات والكرة الشاطئية والكرة النسائية وبحضور مندوبي الأندية . وتم تقسيم الفرق المشاركة ( أحد عشر فريقا) إلي مجموعتين كالتالي

المحموعة الأولى : محافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) وتضم :- Advertisements

نادي كهرباء القاهرة ( القاهرة)

نادي النوبي ( القاهرة)

نادي الصيد بالدقي ( الجيزة)

نادي وراق الحضر (الجيزة )

نادي أبو الهول (الجيزة )

نادي القناطر الخيرية (القليوبية)

المجموعة الثانية : محافظات ( المنيا - الأسكندرية - الغربية- الشرقية) وتضم :-

مركز شباب المدينة ( المنيا )

نادي MVP (الأسكندرية )

نادي دلفي ( الأسكندرية)

نادي السنطة ( الغربية )

مركز شباب القنايات ( الشرقية)

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