شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 26/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 26/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية جاء فى مقدمتها، الكاف يُخطر الاهلي بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم، والزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا.

الكاف يُخطر الاهلي بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم

تلقى النادي الاهلي خطاباً من الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أعلن خلاله الأخير موعد أول ثلاث مباريات للمارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا

حدد الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وستقام فى الثالثة من عصر يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل، بزامبيا.

تركى آل الشيخ: أنا أهلاوى وفتحت صفحة جديدة فى حب الكيان

أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه واحد من ضمن الجماهير المشجعة للنادى الأهلى المصرى، معلنًا مسامحته للجميع والعودة لدعم الكيان.

فيديو.. مسيرة فى حب محمد محمود أمام منزله قبل السفر إلى ألمانيا

حرص عدد من جمهور الأهلى، على التجمع أمام منزل محمد محمود لاعب الفريق الكروى الأول، لدعمه بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى من جديد.

ديانج يغيب عن الاهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات.. اعرف السبب

يغيب المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن معسكر الفريق الذى سيُقام في الإمارات خلال الأسبوع المقبل بسبب انضمامه لمنتخب بلاده الأوليمبي.

الزمالك يفضل دخول معسكر فى مدينة 6 أكتوبر فى فترة التوقف

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو على الانتظام في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements

المنتخب يؤكد تواجد كهربا فى معسكر نوفمبر وعدم استبعاده

كشف مسئولو منتخب مصر الأول أن محمود كهربا سيتواجد فى معسكر نوفمبر المقبل ولم يتم استبعاده كما يتردد بناءً على طلب مسئولى الزمالك.

الحضرى: "لو كان عندي وكيل كنت حققت نجاح أكبر من صلاح"

قال عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ، إن الإعلام له تأثير كبير على الرياضة، فالإعلام ومنصاته المختلفة له إيجابيات وايضا له سلبيات أيضا.

علي فرج يتأهل لدور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش وخروج أبو الغار

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

سوبر كورة.. ديسابر يخصم 30% من راتب نجمي بيراميدز ويؤكد : أنتم هواه

حالة من الانضباط يفرضها الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز داخل صفوف الفريق ليتخذ عدد من القرارات التربوية علي خلفية خروج أكثر من لاعب عن النص في الفترة الأخيرة.

الأهلي يسافر الإمارات 31 أكتوبر ويواجه بنى ياس ودياً 3 نوفمبر

استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على السفر إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً، فى إطار استعدادات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى.

جروس يفتتح مشواره مع الأهلى بالخسارة أمام الحزم بالدوري السعودي.. فيديو