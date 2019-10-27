7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 26/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية جاء فى مقدمتها، الكاف يُخطر الاهلي بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم، والزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا.
الكاف يُخطر الاهلي بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم
تلقى النادي الاهلي خطاباً من الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أعلن خلاله الأخير موعد أول ثلاث مباريات للمارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
الزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا
تركى آل الشيخ: أنا أهلاوى وفتحت صفحة جديدة فى حب الكيان
أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه واحد من ضمن الجماهير المشجعة للنادى الأهلى المصرى، معلنًا مسامحته للجميع والعودة لدعم الكيان.
الزمالك يفضل دخول معسكر فى مدينة 6 أكتوبر فى فترة التوقف
المنتخب يؤكد تواجد كهربا فى معسكر نوفمبر وعدم استبعاده
كشف مسئولو منتخب مصر الأول أن محمود كهربا سيتواجد فى معسكر نوفمبر المقبل ولم يتم استبعاده كما يتردد بناءً على طلب مسئولى الزمالك.
سوبر كورة.. ديسابر يخصم 30% من راتب نجمي بيراميدز ويؤكد : أنتم هواه
حالة من الانضباط يفرضها الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز داخل صفوف الفريق ليتخذ عدد من القرارات التربوية علي خلفية خروج أكثر من لاعب عن النص في الفترة الأخيرة.
الأهلي يسافر الإمارات 31 أكتوبر ويواجه بنى ياس ودياً 3 نوفمبر
استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على السفر إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً، فى إطار استعدادات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى.
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