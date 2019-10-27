7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 26/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الرياضية جاء فى مقدمتها، الكاف يُخطر الاهلي بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم، والزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا. الكاف يُخطر الاهلي بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم تلقى النادي الاهلي خطاباً من الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أعلن خلاله الأخير موعد أول ثلاث مباريات للمارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. الزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا حدد الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وستقام فى الثالثة من عصر يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل، بزامبيا. تركى آل الشيخ: أنا أهلاوى وفتحت صفحة جديدة فى حب الكيان أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه واحد من ضمن الجماهير المشجعة للنادى الأهلى المصرى، معلنًا مسامحته للجميع والعودة لدعم الكيان. الزمالك يفضل دخول معسكر فى مدينة 6 أكتوبر فى فترة التوقف استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو على الانتظام في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements المنتخب يؤكد تواجد كهربا فى معسكر نوفمبر وعدم استبعاده كشف مسئولو منتخب مصر الأول أن محمود كهربا سيتواجد فى معسكر نوفمبر المقبل ولم يتم استبعاده كما يتردد بناءً على طلب مسئولى الزمالك. سوبر كورة.. ديسابر يخصم 30% من راتب نجمي بيراميدز ويؤكد : أنتم هواه حالة من الانضباط يفرضها الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز داخل صفوف الفريق ليتخذ عدد من القرارات التربوية علي خلفية خروج أكثر من لاعب عن النص في الفترة الأخيرة. الأهلي يسافر الإمارات 31 أكتوبر ويواجه بنى ياس ودياً 3 نوفمبر استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على السفر إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً، فى إطار استعدادات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى.

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