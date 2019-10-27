شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يبدأ التدريبات بالكرة غدا في المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ صلاح ريكو لاعب وسط فريق مصر للمقاصة التدريبات بالكرة غدا، عقب انتهاء فترة التأهيل في الجيم التي كان يخوضها اللاعب مؤخرا تحت اشراف امين رفعت طبيب الفريق.

ويعاني ريكو من شد في الرباط الخارجي للركبة، أدي لغيابه عن اخر 3 مباريات للفريق بالدوري.

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من جانبه أكد أمين رفعت طبيب المقاصة ان ميدو جابر لاعب وسط الفريق سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق غدا، بعدما ادي اللاعب بعض التدريبات التأهيلية مؤخرا بسبب معاناته من نزلة برد حادة وسخونة في الجسم.

وأضاف طبيب الفريق ان ميدو جابر سيشارك بصورة طبيعية في تدريبات الغد، ونفس الامر ينطبق علي احمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الفريق، والذي كان يعاني من جزع في اربطة الركبة ولكنه تعافي تماما قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة للمقاصة في الدوري وسيشارك في التدريبات بصورة طبيعية.