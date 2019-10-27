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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 26 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
س و ج.. هل يستمر رمضان صبحي مع الأهلي بعد انتهاء الإعارة؟
بعد المستوى الجيد الذى قدمه رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي ، مع فريقه هذا الموسم تساءل كثيرون هل يستمر رمضان مع القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة إعارته أم يعود لناديه هيدرسفيلد الإنجليزى؟.
ورغم أن الموسم مازال فى بدايته إلا أن السؤال السابق فرض نفسه بقوة خلال الأيام الماضية، باعتبار أن رمضان بات أحد أهم نقاط القوة فى القلعة الحمراء، لذا نطرح فى السطور التالية تساؤلات خاصة بإمكانية الإبقاء على رمضان فى الأهلى.. وإلى التفاصيل:
الأهلي يكثف جهوده لاسترداد 42 مليون جنيه من إنجلترا.. اعرف التفاصيل
يكثف مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة جهودهم لأسترداد مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي يُمثل القسط الثاني والأخير من صفقة رمضان صبحي.
النجم الساحلي يخطر الأهلي بـ"مكان وزمان" موقعة رادس فى دور المجموعات
تلقى النادى الاهلى خطاباً رسمياً من نظيره النجم الساحلي يُخطره بموعد مباراة الفريقين فى انطلاقة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.وحدد النادي التونسي 29 نوفمبر المقبل موعداً للمباراة التى ستقام على ملعب رادس بتونس فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتضم المجموعة الثانية التي يتواجد فيها النجم الساحلي والأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كلا من، الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوى.
فايلر يمنح لاعبى الأهلي راحة 3 أيام عقب معسكر الإمارات
استقر الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة رينيه فايلر ، على منح لاعبى الفريق راحة 3 أيام عقب العودة من المعسكر الخارجي الذى سيُقام فى الإمارات خلال الفترة المقبلة استعداداً لبطولة الدوري المتوقفة حالياً بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي واستعداداً لانطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
الأشعة تحدد موعد عودة محمود متولى لتدريبات الأهلي
يُجرى محمود متولى مدافع الأهلي أشعة جديدة خلال الأسبوع الجارى، للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى.
فايلر يطمئن على لاعب الأهلي قبل جراحة الصليبى
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على دعم محمد محمود لاعب الفريق قبل رحلته العلاجية والتى تبدأ بالخضوع لفحص طبى جديد فى ألمانيا قبل جراحة الرباط الصليبى.
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