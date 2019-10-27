القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 26 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

س و ج.. هل يستمر رمضان صبحي مع الأهلي بعد انتهاء الإعارة؟

بعد المستوى الجيد الذى قدمه رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي ، مع فريقه هذا الموسم تساءل كثيرون هل يستمر رمضان مع القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة إعارته أم يعود لناديه هيدرسفيلد الإنجليزى؟.

ورغم أن الموسم مازال فى بدايته إلا أن السؤال السابق فرض نفسه بقوة خلال الأيام الماضية، باعتبار أن رمضان بات أحد أهم نقاط القوة فى القلعة الحمراء، لذا نطرح فى السطور التالية تساؤلات خاصة بإمكانية الإبقاء على رمضان فى الأهلى.. وإلى التفاصيل:

الأهلي يكثف جهوده لاسترداد 42 مليون جنيه من إنجلترا.. اعرف التفاصيل

يكثف مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة جهودهم لأسترداد مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي يُمثل القسط الثاني والأخير من صفقة رمضان صبحي.