شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ لجماهير الأهلى: احترسوا ممن يحاولون افساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، جماهير الأهلى من بعض التغريدات الغير حقيقية وكذلك الـ"هاشتاجات" والتى تهدف لإفساد العلاقة بين الشعوب والدول.

قال أل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "احذر جماهير الأهلى الذين أتشرف بأنى منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول.. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم".

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أضاف: "احترسوا ممن يحاولون مرة اخري افساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة اخري.. اعود الى الاهلي مسامحا للجميع.. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الاساءة له ولرموزه وجماهيره.. وتذكروا انه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.. واللي يلعب معانا يستحمل".