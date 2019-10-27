شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض ودية وحيدة في معسكر 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" على خوض مباراة ودية واحدة خلال معسكر السادس من أكتوبر والذي يمتد لأربعة أيام.

ويعود الزمالك لتدريباته الجماعية صباح الخميس بملعب النادي بميت عقبة، على أن يبدأ معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر عصر اليوم نفسه ويمتد لأربعة أيام يتخلله مباراة ودية واحدة أمام أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

ويستعد الزمالك، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وخوض منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.