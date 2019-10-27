الزمالك يخوض ودية وحيدة في معسكر 6 أكتوبر

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ويعود الزمالك لتدريباته الجماعية صباح الخميس بملعب النادي بميت عقبة، على أن يبدأ معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر عصر اليوم نفسه ويمتد لأربعة أيام يتخلله مباراة ودية واحدة أمام أحد فرق دوري الدرجة الثانية.
ويستعد الزمالك، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وخوض منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.
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