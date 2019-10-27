دودو الجباس يقترب من قيادة هجوم بيراميدز أمام يانج أفريكانز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، بين الثنائى دودو الجباس والغانى جون أنطوى للإعتماد على أحدهما لقيادة هجوم الفريق أمام يانج أفريكانز، التنزانى فى الثالثة عصر غدًا الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.
وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري
وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).
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