شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يقترب من قيادة هجوم بيراميدز أمام يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، بين الثنائى دودو الجباس والغانى جون أنطوى للإعتماد على أحدهما لقيادة هجوم الفريق أمام يانج أفريكانز، التنزانى فى الثالثة عصر غدًا الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل.

وتزداد أسهم الجباس لقيادة هجوم بيراميدز أمام يانج أفريكانز، خاصة وأن اللاعب يمتلك مقومات خاصة تجعله قادرًا على الهجوم والارتداد الدفاعى، مما يجعله الأقرب للمشاركة أساسيًا أمام الفريق التنزانى.