شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإيطالي ..تياجو موتا ينجح في إختباره الأول مع جنوى والان مع التفاصيل
قلب نادي جنوى الإيطالي تأخره أمام ضيفه بريشيا بهدف لفوز بثلاثة أهداف في اللقاء الذي شهده ملعب "لويجي فيراريس" بمدينة جنوى لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
وإنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف عبر "ساندرو تونالي" في الدقيقة 34.
وإحتاج أصحاب الأرض لـ 13 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثة أهداف، بدأها كيفين أجوديليو في الدقيقة 66 وأضاف كريستيان كوامي الهدف الثاني في الدقيقة 75 قبل أن يختتم المخضرم "جوران بانديف" ثالث الأهداف في الدقيقة 79.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد جنوى للنقطة 8 ويتقدم للمركز السابع عشر، بينما يتجمد رصيد بريشيا عند سبع نقاط ويتقهقر للمركز الثامن عشر.
يذكر أن هذه هي أول مباراة لجنوى تحت قيادة مديره الفني الجديد البرازيلي "تياجو موتا".
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