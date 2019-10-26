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رقم مميز لنجم تشيلسي بعد مباراة بيرنلي

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عاد نادي تشيلسي الإنجليزي من ملعب تيرف مور بفوز عريض على فريق بيرنلي قوامه أربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة العاشرة من الممتاز.

وكان لنجم البلوز الأمريكي الدولي "كريستيان بوليسيتش" نصيب الأسد من أهداف المباراة بعد تسجيله ثلاثية، فيما أضاف الدولي البرازيلي ويليان الهدف الرابع.

وتعد ثلاثية بوليسيتش هى الأولى له في مسيرته كلاعب كرة قدم محترف على الإطلاق، سواء مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند أو منتخب بلاده.

يذكر أن تشيلسي رفع رصيده بهذا الفوز للنقطة الـ 20 بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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