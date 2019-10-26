أتلتيكو مدريد يفوز على بيلباو بثنائية نظيفة ويتقاسم الصدارة مع برشلونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد أتلتيكو مدريد الإسباني إلى صدارة ترتيب الدوري، مشاركةً مع برشلونة، بعد تغلبه على أتلتيك بيلباو في الجولة العاشرة بهدفين دون مقابل.
وسجل هدفي أتلتيكو مدريد كل من ساؤول نيجويز في الدقيقة 28، والمهاجم ألفارو موراتا في الدقيقة 64 من المباراة.
وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة، بالتساوي مع برشلونة، الذي لن يلعب هذه الجولة هو وريـال مدريد، حيث تم تأجيل الكلاسيكو بينهما، إلى ديسمبر المقبل.
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