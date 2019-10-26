شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند حديث العالم بعد انطلاقته الصاروخية في «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح النرويجى إيرلينج براوت هالاند، نجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوى، حديث العالم خلال الأيام الماصية بعد انطلاقته الصاروخية هذا الموسم وتسجيله ٦ أهداف خلال أول ثلاث مباريات بدورى أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان هالاند قد افتتح أهدافه فى الأبطال بهاتريك فى شباك جينك البلجيكى، ثم هدف فى مرمى ليفربول الإنجليزى بالمباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة. كما أحرز النرويجى الشاب هدفين فى المباراة التى خسرها فريقه 3-2 أمام ضيفه نابولى الإيطالى، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف فى أول ثلاث مباريات له بدورى الأبطال.

Advertisements

وبهذا أصبح هو أسرع من يصل إلى هذا العدد، وثانى أصغر لاعب يسجل فى أول ثلاث مباريات له فى المسابقة، خلف الفرنسى كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسبانى.

وفى السياق نفسه، استغرق الثنائى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى وقتا طويلا للوصول إلى رقم نجم ريد بول سالزبورج، حيث إنه بعد أول ظهور له فى دورى أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك فى عام 2004، كان على ميسى الانتظار حتى العام التالى لفتح سجله التهديفى فى البطولة، وكان عليه الانتظار حتى مباراته الـ17 للوصول لهدفه السادس.

فى حين شارك كريستيانو بدورى أبطال أوروبا فى عام 2003، واستغرق كريستيانو ما يقرب من ضعف ذلك الوقت للوصول لهدفه السادس حيث وصل له فى مباراته الثانية والثلاثين.