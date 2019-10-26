شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات تجهز إنبي لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن الجهاز الفنى الجديد للفريق الكروى الأول، بقيادة حلمى طولان، قرر عدم حصول اللاعبين على راحة سلبية خلال فترة توقف بطولة الدورى بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق البترولى من أسوان، بهدف نظيف، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وأشار عبد الناصر إلى أن حلمى طولان فضل عدم حصول لاعبى الفريق البترولى على راحة سلبية لحاجة الفريق إلى العمل بصورة أكبر لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الزمالك عقب نهاية التوقف الحالى لبطولة الدورى الممتاز. حيث يحتل إنبى حالياً المركز الأخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 5 مباريات خسر منها 4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يحقق الفوز فى أى لقاء. وأشار عبدالناصر إلى أن الفريق سيخوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف، حيث سيلتقى مع الإنتاج الحربى فى 7 نوفمبر المقبل، والمقاصة يوم 11 من نفس الشهر، ثم حرس الحدود يوم 14، وأخيرا وادى دجلة يوم 18 من الشهر المقبل، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك.