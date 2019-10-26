شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يكشف كواليس اختيار الصين لمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتبر جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أن اختيار الصين لتكون مقرا لأول كأس عالم للأندية فى عام 2021 يعتبر «تاريخيًا»، مؤكدا أن كل الدول «سواسية» أمام الفيفا، وذلك لدى سؤاله حول مسألة حقوق الإنسان فى البلد الآسيوى. وخلال مؤتمر صحفى لاحق لاجتماع مجلس الفيفا الذى اتخذ القرار الخميس فى شنغهاى، أكد أن الصين أبدت رغبتها فى استضافة البطولة الجديدة بمجرد التصديق عليها فى مارس الماضى، وأن الرئيس الصينى تشى جين بينج، أبدى «دعمه الكامل» لها، مشيرا إلى أن الفيفا والاتحاد الصينى للعبة سيكشفان قريبا عن المدن التى ستستضيف البطولة. وأكد: «بخصوص مسألة حقوق الإنسان يمكن أن أرد بالشكل المؤسسى، أن الفيفا لديه علاقة احترام وكنا أول مؤسسة رياضية تطبق ذلك، لكنى كرئيس اعتقد أننا بحاجة للتفكير فى دورنا، هناك مشكلات فى الكثير من دول العالم ومهمة الفيفا ليست حل مشكلات العالم، ولكن تنظيم كرة القدم فى جميع دول العالم».

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وأضاف «كل دول العالم سواسية أمام الفيفا، ويمكننى أن أجلس فى مكتبى فى زيورخ وأنتقد كل الدول التى تواجه مشكلات أو أذهب إليهم، أنا سعيد بما حققناه فى إيران، التى سمحت للمرة الأولى للنساء بالذهاب للمباريات، لو كنا مكثنا فى زيورخ لما حدث ذلك». وأشار: «إذا نظرنا للانتقادات إلى قطر- أنا لم أكن فى منصبى عندما تم اختيارها- لكن يمكن النظر لوضع حقوق الإنسان هناك الآن وهل هو أفضل أم فى السابق، والإجابة بسيطة، هى أفضل الآن».

وبخصوص حضوره أيضا مباراة الكوريتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 مؤخرا، قال: «يمكن أن تساعد فى إضفاء الابتسامة على طفل، أريد أن تساهم كرة القدم قليلا فى إضفاء السعادة على ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم».

ووصف إنفانتينو بطولة كأس العالم للأندية «هى أول بطولة عالم حقيقية لأفضل أندية العالم، وسيتنافس فيها أفضل لاعبى العالم لكى يتوج الفريق الأفضل» بمشاركة 8 أندية من أوروبا و6 من أمريكا الجنوبية و3 من باقى الاتحادات و1 من الأوقيانوس إضافة للمنظم.