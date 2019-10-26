شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمة توقيت» تهدد لقاء الاتحاد مع «المحرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاطب مجلس إدارة النادى المصرى، نظيره الاتحاد السكندرى، بشأن تعديل الأخير موعد مواجهته أمام المحرق البحرينى، المتزامنة لنفس التوقيت مع مباراة العودة لفريق البورسعيدى، مع كوت دى أور، بطل سيشل، فى بطولة الكونفيدرالية، المقامة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الأحد المقبل، الأمر الذى رفضه الأمن السكندرى، لصعوبة تأمين اللقاءين للفريقين المصريين فى آن واحد.

وأوضح النادى المصرى وجهة نظره خلال خطابه الموجه للاتحاد السكندرى، متحججا بأنه حدد لقاءه أمام بطل سيشل منذ فترة طويلة، الأمر الذى يستدعى بأن يقوم «زعيم الثغر» بتقديم موعد لقائه أمام المحرق البحرينى، حتى يوافق أمن الإسكندرية على تأمين لقاءى الفريقين المصريين.

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ونقل الجهاز الفنى لفريق الكرة بالاتحاد، بقيادة طلعت يوسف، تدريبات «سيد البلد» إلى صالة النادى بالشاطبى، حفاظا على أرض ملعب النادى بسموحة، وذلك بعد موجة الأمطار التى هاجمت الإسكندرية مؤخرا، وتم التنسيق مع الجهاز التنفيذى بالنادى.

وحذر «طلعت» بعض لاعبى الفريق أصحاب المستوى المتواضع خلال المباريات الودية الأخيرة، باستبعادهم من حساباته الفنية حال استمرار انخفاض مستواهم الفنى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن صبرى رحيل على رأس هؤلاء اللاعبين أصحاب المستوى الفنى المنخفض، خاصة بعد أن تحفظ طلعت يوسف على زيادة وزنه، وجاء المدافع الليبى أحمد شلبى كثانى اللاعبين المهددين بالخروج من حسابات المدير الفنى للفريق، لعدم ظهوره بالشكل المقنع فى المباريات الودية.