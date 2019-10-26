شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي × تشيلسي: بوليسيتش يسطع مع تحقيق البلوز نتيجة كبيرة خارج القواعد.. (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق تشيلسي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده على حساب فريق بيرنلي بنتيجة 4-2 في مباراة ضمن مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وضمن تشيلسي تواجده في المربع الذهبي للجولة القادمة على الأقل بعد ارتفاع رصيد الفريق إلى 20 نقطة في المركز الرابع وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه (أرسنال، الذي لديه مباراة غدًا ضد كريستال بالاس).

وشهدت المباراة تسجيل الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش لأول مرة بقميص تشيلسي في البريميرليج، ليصبح أول أول لاعب من الولايات المتحدة الأمريكية يسجل لتشيلسي في البريميرليج، وهو اللاعب صاحب الجنسية رقم 36 المختلفة التي تسجل لتشيلسي في البريميرليج (بعيدًا عن الأهداف العكسية).

وخطف الجناح الأمريكي كل الأضواء في مباراة اليوم التي تمكن خلالها من تسجيل هاتريك، ليصبح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا و38 يومًا هو أصغر لاعب في عهد البريميرليج يسجل هاتريك بقميص تشيلسي، محطمًا رقم زميله في الفريق والمهاجم الإنجليزي تامي أبراهام الذي حققه منذ أكثر من 40 يومًا ضد وولفرهامبتون في منتصف سبتمبر الماضي، بعمر الـ21 عامًا و347 يومًا.

وسجل بوليسيتش الهاتريك الثاني لتشيلسي خارج قواعده، خلال هذا الموسم في البريميرليج، ليسجل تشيلسي «هاتريك» مرتين خارج قواعده في موسم بالبريميرليج للمرة الأولى منذ موسم 1997/1998.

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وجاءت أهداف بوليسيتش بالقدمين اليمنى واليسرى والرأس، ليسجل الأمريكي الهاتريك الكامل، ويصبح أول لاعب من تشيلسي يسجل الهاتريك الكامل منذ الإيفواري ديديه دروجبا ضد ويجان أتلتيك في مايو 2010.

ويعد بوليسيتش هو اللاعب رقم 35 الذي يسجل الهاتريك الكامل في عهد البريميرليج. وأول لاعب من الكونكاكاف (اتحاد اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي) يحقق ذلك في المسابقة، واللاعب رقم 5 من تشيلسي الذي يتمكن من ذلك في عهد البريميرليج.

وأصبح بوليسيتش هو ثاني أمريكي يسجل هاتريك في البريميرليج منذ هاتريك كلينت ديمبيسي ضد نيوكاسل يونايتد في 21 يناير 2012.

وحقق تشيلسي فوزه السابع على التوالي في مختلف البطولات محققًا السلسلة الأفضل مع المدرب فرانك لامبارد منذ توليه قيادة الفريق مطلع الموسم الحالي، وهي السلسلة الأفضل للنادي منذ الفترة بين إبريل ومايو 2017 تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وحقق تشيلسي فوزًا بثلاثة أهداف أو أكثر للمباراة الرابعة على التوالي خارج قواعده بالبريميرليج، في سلسلة لم يسبق أن حدثت في تاريخ مشاركات النادي في عهد البريميرليج (فاز على نورويتش 3-2، وعلى وولفرهامبتون 5-2، وعلى ساوثهامبتون 4-1، وعلى بيرنلي 4-2).

وعزز تشيلسي من رصيد أهدافه خارج قواعده إلى 16 هدفًا في 5 مباريات بمعدل يزيد على 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهو الرصيد التهديفي الأعلى لفريق خارج قواعده في البريميرليج هذا الموسم.