شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرد على إساءات الإخوان للخطيب ومجلس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى الإخوان المسلمين، متمثلين في شبكة رصد الإخبارية المعروف انتماؤها إلى الجماعة الإرهابية.

وكتب «آل الشيخ» رسالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد!».

ونشر هاشتاج خاصًا بصفحة رصد الإخبارية مكتوبًا عليه هاشتاج مسيئًا لمحمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري.