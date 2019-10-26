شكرا لقرائتكم خبر عن «وجيه» يختار 10 لاعبين لبطولة العالم للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر أمير وجيه، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول للاسكواش، على القائمة التى ستشارك فى بطولة العالم للاسكواش فردى، المقرر إقامتها فى الدوحة، فى الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر المقبل، وضمت القائمة 10 لاعبين، هم: على فرج وطارق مؤمن وكريم عبدالجواد ومروان الشوربجى وفارس الدسوقى ومحمد أبوالغار وكريم مسعد ومازن هشام وزاهد شرين ومصطفى عسل، بطل العالم للناشئين.

وأعلن وجيه حالة الطوارئ استعدادا للبطولة من خلال المرحلة الأولى من برنامج الإعداد ببرنامج تدريبى قبل المشاركة فى بطولة العالم الحالية، على أن يتجمع الفريق أول نوفمبر المقبل، وتغادر البعثة إلى الدوحة فى الخامس من الشهر نفسه قبل البطولة بـ3 أيام لتعويد اللاعبين على الأجواء قبل البطولة، ووعد وجيه بالمنافسة على اللقب والعودة بكأس العالم، وتأكيد تربع مصر على عرش اللعبة فى الفردى والفرق فى جميع الأعمار.