شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستضيف توتنهام في معركة تكسير العظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب «انفيلد» لمتابعة إحدى قمم الدورى الإنجليزى الممتاز، بين ليفربول وتوتنهام، فى إطار منافسات الجولة العاشرة لـ«البريميرليج»، والتى من المقرر أن تنطلق عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

وتعيد هذه المباراة إلى الأذهان نهائى دورى أبطال أوروبا، الذى جمع بين الفريقين مطلع يونيو الماضى، بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، وتمكن ليفربول من حسم نتيجة اللقاء لصالحه بهدفين دون مقابل، ليحصد «الريدز» اللقب القارى، للمرة السادسة فى تاريخه.

ويدخل الريدز المباراة فى صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحل السبيرز فى المركز السابع برصيد 12 نقطة، ويسعى ليفربول للفوز بالمباراة، كونها إحدى المواجهات التاريخية فى بطولة الدورى الإنجليزى، بالإضافة إلى الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتى، الذى يلاحقه فى المركز الثانى، بينما يأمل توتنهام فى تحقيق النقاط الثلاث والعودة إلى سباق المنافسة فى جدول الدورى، بالإضافة إلى رغبة الفريق فى استثمار الفوز الكبير الذى حققه الفريق فى بطولة دورى أبطال أوروبا على النجم الأحمر الصربى بخماسية نظيفة.

من جانبه، تحدث الألمانى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن المواجهة المرتقبة، وانبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، إضافة إلى حالة المصابين.

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وقال «كلوب»: «موقف السبيرز؟ لا يمكننى الحكم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، لن ندخل المباراة بثقة بأنه لن يحدث شىء لنا، فهم من فرق القمة، وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة بلاعبين مثل هارى كين وسون وألى وإريكسين، لا يمكننى قول شىء عن موقف توتنهام، فبعد نهائى كييف لم نفكر أننا لا يمكننا الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا، فكرنا فقط فى ضرورة المحاولة من جديد، هزيمة كييف لم تجعلنا نعانى الموسم الماضى».

وأضاف: «الكثير من اللاعبين البدلاء أثروا فى نتيجة المباريات معنا، وهذا أمر عظيم بالنسبة لنا، كنت سعيدًا للغاية بمستوى آدم لالانا، الذى كان قريبًا للغاية من المشاركة فى مباراة جينك، علينا احترام تلك المؤشرات، وعندما تظهر بشكل ما لديك فى أى مباراة، فأنت تتواجد فى جزء مختلف بفكر المدرب، هناك الكثير من الأسباب التى تدفعنى إلى اتخاذ القرارات، من الرائع أن نرى البدلاء يتركون الأثر أمام مانشستر يونايتد، (هندرسون) و(فينالدوم) لاعبان شاركا فى الكثير من المباريات، ومن الواضح حاجتهما للحصول على الراحة، وسنرى أى تشكيل سنعتمد عليه أمام توتنهام».

على الجانب الآخر، أعرب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، عن سعادته باستعادة لاعبى فريقه شعور الفوز قبل مباراة ليفربول.

وقال المدرب الأرجنتينى، الذى حقق فريقه ثلاثة انتصارات فقط، فى 12 مباراة فى مختلف المسابقات، قبل أن يقدم أداء جيدًا فى مواجهته الأخيرة أمام ريد ستار فى دورى أبطال أوروبا: «كان من المهم أن نستعيد مرة أخرى الشعور بالقدرة على تحقيق الفوز وتقديم الأداء الذى نريده».

وأضاف: «نهائى دورى أبطال أوروبا يعنى الفوز أو الخسارة، وقد خسرنا، فالمركز الثانى لا يعنى لنا شيئًا، التأهل لنهائى دورى الأبطال يعنى الكثير، لكن اللاعبين والعاملين انتابهم شعور بتبخر الحلم عقب المباراة، بمرور الوقت يمكنك الفخر بالتأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا، لكنك ستبقى أيضًا الطرف الذى خسر».