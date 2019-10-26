شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحشد أسلحته الهجومية لتخطي عقبة يانج أفريكانز في «الكونفدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، يواجه فريق بيراميدز، المتصدر جدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 11 نقطة، نظيره يانج أفريكانز التنزانى، على أرض الملعب الوطنى، معقل الأخير، فى ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحاول الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق بيراميدز، استغلال الحالة الفنية الطيبة لنجم فريقه، عبدالله السعيد، الذى ظهر عليها خلال لقاءات الدورى الممتاز، وذلك من أجل قتل حظوظ الفريق المنافس على أرضه ووسط جماهيره، وتعزيز فرص تأهل بيراميدز خلال لقاء العودة.

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وحذر المدير الفنى الفرنسى لاعبيه من التراخى والاعتماد على مسلسل الانتصارات التى حققوها خلال مشوارهم القصير فى الدورى الممتاز، ما جعلهم يقفزون إلى قمة المسابقة المصرية، مستغلين فارق النقطة عن نادى الزمالك، الوصيف، الذى خاض لقاء أقل من بيراميدز.

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفنى لبيراميدز اللقاء بالتشكيل الأخير نفسه، الذى خاض به مباراة الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز، على أن يبدأ بحارسه الأساسى، أحمد الشناوى، ودفاعًا: محمد حمدى ورجب بكار وولفريد كانون وعبدالله بكرى، ووسطًا: عمر جابر ولومالا عبده وعبدالله السعيد ومحمد فتحى وإيريك تراورى، وهجومًا: محمد فاروق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة الحارس البديل، مهدى سليمان، وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيونى وجون أنطوى ونبيل دونجا ودودو الجباس.

وكان الفريق المصرى قد لقى استقبالًا كبيرًا فور وصوله إلى الأراضى التنزانية، منذ أيام قليلة، استعدادًا للقاء يانج أفريكانز فى كأس بطولة الكونفدرالية.