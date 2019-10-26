شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركي أل الشيخ: الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 Advertisements أنس عبد الغني علق تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا،على انتشار الهاشتاج المسئ لـ محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته: "الاهلي لا يركع لاحد ولن يركع لاحد" وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحذير شديد اللهجة لجماعة الإخوان المسلمين متمثلين في شبكة رصد الإخبارية المعروف إنتماءها إلى الجماعة الإرهابية في المشاركة بالهاشتاج المسئ .

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