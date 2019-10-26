بارما يحرم انتر ميلان من صدارة الكالتشيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

وقع انتر ميلانو الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع ضيفه بارما الايطالي في المباراة التي جمعت الفريقان علي ارضية الملعب الاول بجوسيبي مياتزا، بمدينة ميلانو الايطالية، ضمن إطار الجولة التاسعة من منافسات الدورى الايطالي الممتاز .

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تقدم انتر ميلانو أصحاب الملعب بالهدف الاول في الدقيقة 23من زمن المباراة عن طريق جناح الأيمن المتألق هذا الموسم انطونيو كاندريفا، قلب الضيوف بارما النتيجة علي أصحاب الميدان بتسجيلهما هدفان التعادل والتقدم في 7 دقائق فقط من تأخرهم بهدف ، سجل يان كرامو الجناح الايفواري المعار من انتر ميلانو هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 26من زمن الشوط الاول، واضاف جيرفينيو الجناح الايفواري الاخر هدف بارما التاني في الدقيقة 30 من زمن الشوط الاول، أنتهي الشوط الأول بتقدم بارما بهدفين مقابل هدف.

فور بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 55من زمن المباراة سجل المهاجم البلجيكي لوكاكو هدف التعادل لانتر ميلانو من تمريرة حاسمة عن طريق صاحب الهدف الاول انطونيو كاندريفا، انتهت المواجهة بتعادل الفريقين وفقد انتر ميلانو فرصة اعتلاء جدول الترتيب بعد تعثره في مباراة الليلة وتعثر اليوفنتوس في لقاء الظهيرة أمام ليتشي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد انتر ميلانو الي 22 نقطة في وصافة الكالتشيو، بينما احتل بارما المركز السادس برصيد 13نقطة.