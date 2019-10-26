لاعب أخضر الكاراتيه مشاري الزعبي يحقق الميدالية الفضية ببطولة العالم في تشيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرساض- واس حقّق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه مشاري الزعبي الميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة بالعاصمة التشيلية سانتياجو . واستطاع الزعبي من الوصول إلى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كجم لدرجة تحت 21 سنة وخسر بفارق ثلاث نقاط من اليوناني زينيس كرستوس الذي نال الذهبية بينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية.



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