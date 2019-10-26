شكرا لقرائتكم اف سي مصر يخوض مباراتين وديتين خلال توقف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيواجه فريق اف سي مصر كل من الإنتاج الحربي والقناة خلال معسكر الإسماعيلية، علي ان يتم الاتفاق مع فريق لخوض مباراة ودية ثالثة خلال نفس المعسكر.
يذكر ان فريق اف سي مصر يحتل المركز الـ 16 برصيد 3 نقاط في جدول الدوري، من 5 مباريات حيث حقق الفريق التعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراتين ولم يحقق أي فوز.
كانت هذه تفاصيل خبر اف سي مصر يخوض مباراتين وديتين خلال توقف الدوري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.