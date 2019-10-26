شكرا لقرائتكم منتخب رجال كرة اليد يخسر أمام البرتغال بنتيجة 27 /26... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب رجال كرة اليد الأول أمام نظيره البرتغالى بنتيجة 27 /26 وديا فى ثان وديات المنتخبين، وذلك على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .

وخاض منتخب مصر لكرة اليد أولى الوديات أمام البرتغال أول أمس الخميس على صالة هليوبوليس الشروق فى اللقاء الذى إنتهى بنتيجة 30 / 25 لصالح الفراعنة.

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تأتى هذه الوديتين ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 الي 26 من يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان عام 2020 .

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 المقرر إقامتها يناير المقبل بتونس عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية .