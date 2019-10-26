شكرا لقرائتكم تأهل نور الشربيني ويثرب عادل لدور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفازت الشربيني على منافستها الكندية هولي نوتون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 11-7، 11-4.
وفازت يثرب عادل على مواطنتها المصرية ندى عباس بنتية 3/2 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-13, 13-11, 13-11, 11-9 .
فيما خسرت زينة مكاوي أمام منافستها جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-6, 11-9 .
وتمثل هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربيني والتي غابت عن أول ثلاث بطولات في الموسم الجديد ( الصين المفتوحة، سان فرانسيسكو، وأمريكا المفتوحة) بسبب الإصابة في الركبة قبل أن تعود للمشاركة في بطولة العالم.
وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، وذلك بعدما حصدت اللقب عقب تغلبها على نور الطيب المصنفة العالمية الثالثة في المباراة النهائية.
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