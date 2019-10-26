شكرا لقرائتكم الكاف يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى دوري أبطال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الجولات الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ويتواجد الفريق الأبيض فى المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا والتى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى، فيما يتواجد الأهلى فى المجموعة الثانية التى تضم إلى جواره أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى ويرصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الجولات الثلاثة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا..



مواعيد مباريات الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا

تُقام مباراة الأهلى والنجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من دور المجموعات، فى الثامنة من مساء يوم 29 من نوفمبر المقبل، بتونس.

تُقام مباراة الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات، فى التاسعة من مساء يوم 6 ديسمبر المقبل، بمصر.

تُقام مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات، فى التاسعة من مساء يوم 28 من ديسمبر المقبل، بمصر.



مواعيد مباريات الزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا Advertisements

تُقام مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات، فى الثالثة من عصر يوم 30 من نوفمبر المقبل، بالكونغو.

تُقام مباراة الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات، فى التاسعة من مساء يوم 7 من ديسمبر المقبل، بمصر.

تُقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات، فى الثالثة من عصر يوم 28 من ديسمبر المقبل، بزامبيا.

يذكر، أن الأهلى تأهل إلى دور المجموعات عقب تخطيه عقبة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان فى دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، ثم كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 من البطولة الإفريقية، فيما تأهل الزمالك إلى مرحلة المجموعات عقب فوزه على فريق نكانا الزامبى فى الدور التمهيدى بالبطولة القارية، ثم جينيراسيون فوت السنغالى، فى دور الـ32 بالبطولة الإفريقية.