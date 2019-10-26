شكرا لقرائتكم الأهلى يسعى لاسترداد 2 مليون و500 ألف دولار من ستوك سيتي الإنجليزي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُكثّف مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة جهودهم لأسترداد مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار من نادي ستوك سيتي الإنجليزي يُمثل القسط الثاني والأخير من صفقة رمضان صبحي.

كان النادي الإنجليزي قد قام بتجميد مستحقات الاهلي لديه بعدما وصله حكم من شركة "مسك" راعي قناة الاهلي السابق بسبب مُطالبتها للقلعة الحمراء بدفع 135 مليون جنيه "غرامة" على خلفية فسخ العقد من طرف الاهلي بشكل مفاجئ.

وشهدت الفترة الماضية صراع بين الاهلي و"مسك" قبل أن يحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بإلغاء غرامة "مسك" ثم قدّمت الأخيرة طعن على الحكم في محكمة النقض لكن الاهلي حصل على حكم مؤخراً برفض النقض لتسقط الغرامة ضد النادي نهائياً.

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ويتفاوض الاهلي حالياً مع نادي سيتي ستوك سيتي لدفع مبلغ 2.5 مليون دولار حيث سبق للنادي الإنجليزي أن إشترى رمضان صبحي من الاهلي قبل عدة مواسم مقابل 5 مليون دولار تم دفع 2.5 مليون دولار وتم تجميد نفس المبلغ بسبب أزمة "مسك".

ويتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع نظراؤهم في ستوك سيتي الذى باع اللاعب بعد ذلك لنادي هيدرسيليفد الإنجليزي لأسترداد مبلغ الـ2.5 مليون دولار أي ما يقرب من 42 مليون جنيه مصري خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الأهلي نجح في تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق مع النجم الساحلي حيث وقع الاهلي عقداً مع النادي التونسي يقضي بدفع الأخير الغرامة المُستحقة على اللاعب الإيفواري وقيمتها مليون و400 ألف دولار بعدما هرب اللاعب من الاهلي في مايو 2017 وحصل الأحمر على حكم من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتحصيل هذه الغرامة من اللاعب .